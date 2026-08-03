Михаил Мишустин призвал развивать музеи и культуру Алтая

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в беседе с главой Республики Алтай Андреем Турчаком отметил необходимостью большего вовлечения туристов в местную культуру через развитие музеев, подчеркнув историческое значение Алтая и опыт креативных индустрий Якутии.
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