В дельте Северной Двины проведут ледокольные работы

Это нужно для беспроблемного прохождения льда по реке.Накануне на заседании оперативного штаба, которое провёл руководитель Агентства гражданской защиты и пожарной безопасности Архангельской области Игорь Раченков, обсуждались вопросы, касающиеся ситуации на реках, мер по предотвращению паводков и обеспечения продовольствием отдалённых территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии