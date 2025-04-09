В дельте Северной Двины проведут ледокольные работы

Это нужно для беспроблемного прохождения льда по реке.Накануне на заседании оперативного штаба, которое провёл руководитель Агентства гражданской защиты и пожарной безопасности Архангельской области Игорь Раченков, обсуждались вопросы, касающиеся ситуации на реках, мер по предотвращению паводков и обеспечения продовольствием отдалённых территорий.