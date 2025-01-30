Трамп назвал виновных в авиакатастрофе над Вашингтоном

Трамп назвал авиакатастрофу над Вашингтоном следствием недосмотра диспетчеров Столкновения пассажирского самолета и военного вертолета вблизи аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне можно было избежать, написал в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп.
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