Трамп назвал виновных в авиакатастрофе над Вашингтоном

Трамп назвал авиакатастрофу над Вашингтоном следствием недосмотра диспетчеров Столкновения пассажирского самолета и военного вертолета вблизи аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне можно было избежать, написал в социальной сети Truth Social президент США Дональд Трамп.