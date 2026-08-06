Церковь назвала мясо с кровью недопустимым продуктом для христиан

Igor Shumarin

"Разрешено употреблять в пищу лишь тех животных, у которых раздвоенные копыта и которые жуют «жвачку», то есть траву." Не совсем верно... У жвачных животных немного другая система пищеварения. Они сначала наедаются травы до полного желудка а потом отрыгивают её и пережёвывают, лежат и пережёвывают, что жвачкой и является. Свинью тоже можно кормить травой, но жвачным животным она от этого не станет. Что касается строгости запрета: у мусульман и жидов он строгий, у христиан он всё же помягче.