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Царьград

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Церковь назвала мясо с кровью недопустимым продуктом для христиан

Церковь назвала мясо с кровью недопустимым продуктом для христиан

Представители Русской православной церкви рассказали, от каких продуктов стоит отказаться православным даже вне периода поста.

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Комментарии
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Igor Shumarin
&quot;Разрешено употреблять в пищу лишь тех животных, у которых раздвоенные копыта и которые жуют «жвачку», то есть траву.&quot; Не совсем верно... У жвачных животных немного другая система пищеварения. Они сначала наедаются травы до полного желудка а потом отрыгивают её и пережёвывают, лежат и пережёвывают, что жвачкой и является. Свинью тоже можно кормить травой, но жвачным животным она от этого не станет. Что касается строгости запрета: у мусульман и жидов он строгий, у христиан он всё же помягче.
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