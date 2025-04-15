Омским казакам выделили из бюджета почти 5 млн рублей субсидий. Больше всех (2,3 млн рублей) получит городское казачье общество.
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Омским казакам выделили из бюджета почти 5 млн рублей субсидий. Больше всех (2,3 млн рублей) получит городское казачье общество.