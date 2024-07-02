Юрист из Чебоксар потерял 2,6 миллиона рублей на мошенниках под видом кредитования

Жители Чебоксар стали свидетелями еще одного случая мошенничества. 61-летняя женщина, работающая юристом, потеряла значительную сумму денег после того, как ей позвонил "сотрудник ФСБ" и сообщил, что ее данные были украдены и использованы для оформления займов.
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