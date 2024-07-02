Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Свешников
    Как приятно слушать то,что тебя так радует с картофельной ботвой.👍Интересная заметка,стал выдёргивать сорняк и появи...Как правильно оце...
  • Evgenija Palette
    Сыр у нас, действительно, никакой... В нем полно желтой жевательной резинки (никак не проглотить)... А вот, БЕЛОРУССК...Стерлигов обвиняе...
  • Алексей Сафронов
    Надеюсь что этот ишак-ищенко не долго останется жив на зоне.Михаил Ищенко был...

Юрист из Чебоксар потерял 2,6 миллиона рублей на мошенниках под видом кредитования

Юрист из Чебоксар потерял 2,6 миллиона рублей на мошенниках под видом кредитования

Жители Чебоксар стали свидетелями еще одного случая мошенничества. 61-летняя женщина, работающая юристом, потеряла значительную сумму денег после того, как ей позвонил "сотрудник ФСБ" и сообщил, что ее данные были украдены и использованы для оформления займов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх