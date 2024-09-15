Виновата невинность: как целомудрие до брака разрушает сексуальные отношения

Для многих эта история прозвучит как преданья старины глубокой. Но произошла она в наши дни в одной из крупнейших цивилизованных стран, считающейся весьма «продвинутой» по части сексуальных свобод и полового просвещения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии