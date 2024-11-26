Экспорт продовольствия из России должен вырасти на 50% к 2030 году

До 2030 года аграрный сектор России должен увеличиться на четверть, а экспорт продовольствия вырасти на 50%, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на IX Международном форуме Финансового университета, 26 ноября сообщает «Российская газета».
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