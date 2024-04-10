Таможенный пост морпорт Актау: за год выявлено более 500 нарушений во время досмотра

Таможенный пост «Морпорт» департамента государственных доходов по Мангистауской области информирует, что за последние годы количество таможенных досмотров, назначаемых системой управления рисками, снижено в несколько раз.
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