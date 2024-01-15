Будущее Shiba Inu (SHIB): исключение из листинга Uphold и новый листинг на EarnBit

ПравкиСегодняшний день ознаменовался важным событием для будущего Shiba, поскольку популярная криптовалютная биржа Uphold готовится исключить из листинга несколько альткоинов, в том числе Shiba Inu (SHIB), ADA и DOGE.
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