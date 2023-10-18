Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Депутат Слуцкий: Мы должны удвоить население России в ближайшие 50 лет

Депутат Слуцкий: Мы должны удвоить население России в ближайшие 50 лет

Можно, конечно, посмеяться, представив, как Леонид Эдуардович трудится над этой архисложной задачей не покладая .

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Комментарии
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А
Александр
В аулах столько не наберется. Да и сиюминутные с полномочиями не о том пекутся. У них ВНЖ в населенных и перенаселенных. Ну, Слуцкий, давай! Покажи класс!
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16 час.
Sergei Kakurskii
Общество потребления и суррогаты, спейсы ,западное подражание и тд - не дадут этому плану сбыться
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15 час.
Николай Кучков
Квартиры пусть дают за рождение ребёнка,за первого-1комнатную, за 2го- двухкомнатную, за 3го-3х комнатную и т.д. И не дрожжите за маткапитал, это право семьи как распоряжаться деньгами, а то как скупой рыцарь-дали деньги и уже пожалели, что они в чужих руках!..
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12 час.

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