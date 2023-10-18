Депутат Слуцкий: Мы должны удвоить население России в ближайшие 50 лет

А Александр В аулах столько не наберется. Да и сиюминутные с полномочиями не о том пекутся. У них ВНЖ в населенных и перенаселенных. Ну, Слуцкий, давай! Покажи класс!

Sergei Kakurskii Общество потребления и суррогаты, спейсы ,западное подражание и тд - не дадут этому плану сбыться