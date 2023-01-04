«Аль-Наср» представил Роналду, «Арсенал» потерял очки, победы «Реала» и «МЮ», Месси продлит контракт с «ПСЖ», дубль Овечкина, босс UFC подрался с женой и другие новости

1. «Аль-Наср» представил Криштиану Роналду. Португалец рассказал, что в Европе его «работа завершена», так как он «выиграл все», у него было «множество вариантов» продолжения карьеры по всему миру (правда, в агентстве Жорже Мендеша об этом, кажется, не знают), но он «дал слово» «Аль-Насру», подчеркнул, что «это не конец карьеры», а также трижды упомянул женщин и женский футбол.