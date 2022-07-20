От личное мнение

468 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • leonid
    Эти персонажи на зелю болт положили.   У них гражданство Израиля есть, а укра им и на фиг ненадо. Что там сейчас ловить.Зеленский лишил К...
  • Людмила
    Да, запретил бы уже 404  !😛Зеленский лишил К...
  • leonid
    Осталось лишить гражданства zeluy. Но это недостаточно.  Его надо башки путём отсекания её гильотиной.Зеленский лишил К...

Экономист Амирагян оценил вероятность быстрой замены российского газа в ЕС

Экономист Амирагян оценил вероятность быстрой замены российского газа в ЕС

globallookpress/Daniel Reinhardt Европейский союз не сможет в ближайшей перспективе найти альтернативный российскому источник газа, заявил руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК Центра» стратегических разработок (ЦСР) Александр Амирагян.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх