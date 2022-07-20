Экономист Амирагян оценил вероятность быстрой замены российского газа в ЕС

globallookpress/Daniel Reinhardt Европейский союз не сможет в ближайшей перспективе найти альтернативный российскому источник газа, заявил руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК Центра» стратегических разработок (ЦСР) Александр Амирагян.
globallookpress/Daniel Reinhardt Европейский союз не сможет в ближайшей перспективе найти альтернативный российскому источник газа, заявил руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК Центра» стратегических разработок (ЦСР) Александр Амирагян.
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