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Сильный снегопад привел к массовому ДТП в Москве

Сильный снегопад привел к массовому ДТП в Москве

В пресс-службе Главного управления Министерства внутренних дел по Москве поделились информацией о том, что из-за плохих погодных условий, в особенности, сильного снегопада, на Третьем транспортном кольце в российской столице случилось ДТП с участием восьми автомобилей.

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