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Как орбитальная станция РФ положит начало новой эры освоения Вселенной

Как орбитальная станция РФ положит начало новой эры освоения Вселенной

скриншот из видео Обозреватель "Известий" Георгий Гривенный стал одним из первых, кто увидел, как будет выглядеть новая российская орбитальная станция, которая станет платформой для космического рывка России по всем направлениям.

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