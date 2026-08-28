Ирина Горбачёва назвала спорт, питание и психологию основой похудения

Она всегда была худая на пп и спорте, никакие уколы она конечно же не колола, особенно этот опасный препарат. Просто были нужны деньги, пришлось прорекламировать

ER

Elmira Rodionova

Elmira Petrova Она всегда была худая на пп и спорте, никакие уколы она конечно же не колола, особенно этот опасный препарат. Просто были нужны деньги, пришлось прорекламировать

при чем весь бюджет ушел на нее, даже на нормальные ИИ картинки на Ирину похожие не хватило. Я согласна с вами, стали бы они картинки прикреплять, если бы были фото реальные ее с препом этим...