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Рязанские новости

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Ирина Горбачёва назвала спорт, питание и психологию основой похудения

Ирина Горбачёва назвала спорт, питание и психологию основой похудения

Актриса Ирина Горбачёва завершила многомесячный курс по коррекции веса с применением препарата Седжаро.

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Комментарии
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EP
Elmira Petrova
Она всегда была худая на пп и спорте, никакие уколы она конечно же не колола, особенно этот опасный препарат. Просто были нужны деньги, пришлось прорекламировать
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4 н.
ER
Elmira Rodionova
Elmira Petrova
Она всегда была худая на пп и спорте, никакие уколы она конечно же не колола, особенно этот опасный препарат. Просто были нужны деньги, пришлось прорекламировать
при чем весь бюджет ушел на нее, даже на нормальные ИИ картинки на Ирину похожие не хватило. Я согласна с вами, стали бы они картинки прикреплять, если бы были фото реальные ее с препом этим...
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4 н.