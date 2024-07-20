Верховный суд Карелии начал процесс о геноциде советского народа

Состоялось первое заседание по делу о военных преступлениях Финляндии в годы Великой Отечественной войны Текст, фото: Елена Малишевская 19 июля в Верховном суде Карелии началось рассмотрение дела по иску республиканской прокуратуры: ведомство требует признать факт геноцида советского народа со стороны Финляндии в годы Второй мировой войны.