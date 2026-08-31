Обязательный курс по беспилотникам вводится во всех транспортных вузах России

Министерство транспорта приняло меры для уменьшения в России дефицита специалистов по беспилотным авиационным системам: с 1 сентября 2026 года эту технику будут изучать в 19 транспортных вузах России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Россия ждет от Ар...
- Франция поставит ...
- Генассамблея FIDE...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым