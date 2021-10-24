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Эксперт: проблемы с газом на Украине могут стать проблемами с урожаем

Эксперт: проблемы с газом на Украине могут стать проблемами с урожаем

Высокая стоимость газа приводит к остановке многих украинских предприятий, заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль в интервью «Радіо Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом), которое было опубликовано 23 октября.

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