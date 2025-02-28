Расчеты ударных БПЛА уничтожили живую силу и технику ВСУ в зоне спецоперации

Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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