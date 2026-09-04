Филипп Киркоров назвал "Новую волну" творческим экспериментом

Филипп Киркоров и Игорь Крутой оценили "Новую волну – 2026", состоявшуюся с 20 по 26 августа в Казани.
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