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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Быков о контракте СКА с Ларионовым-младшим: «Рад, что Игорь восстановился после серьезной травмы. Он снова сможет получать удовольствие, помогать команде, показывать мастерство»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков положительно отреагировал на новость о новом контракте СКА с Игорем Ларионовым – младшим.

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