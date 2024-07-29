Войнов и Свечников станут игроками «Торпедо НН»

Бывшие игроки НХЛ в скором времени покинут «Ак Барс» и подпишут контракт с «Торпедо». Руководство «Ак Барса» приняло окончательное решение расстаться с защитником Вячеславом Войновым и форвардом Евгением Свечниковым.