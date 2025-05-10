НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

«Ман Сити», «Ливерпулю» и «МЮ» интересен Уэсли. «Фламенго» не продал защитника «Зениту» за 30+8 млн евро

«Ман Сити», «Ливерпулю» и «МЮ» интересен Уэсли. «Фламенго» не продал защитника «Зениту» за 30+8 млн евро

«Манчестер Сити» проявляет интерес к 21-летнему Уэсли, сообщает Sky Sports. Бразилец входит в список игроков, которых «горожане» рассматривают в качестве потенциального усиления этой позиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх