Аналитик: заявления еврочиновников о сокращении закупок российского газа — враньё

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что страны Европы вопреки заявлениям продолжают получать российский газ.