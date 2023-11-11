Аналитик: заявления еврочиновников о сокращении закупок российского газа — враньё

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что страны Европы вопреки заявлениям продолжают получать российский газ.
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