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Царьград

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Во Владимире у дома-«утюга» появится парковка за 4,2 млн рублей

Во Владимире у дома-«утюга» появится парковка за 4,2 млн рублей

Во Владимире на улице Горького обустроят новую платную автостоянку. Площадка появится рядом с домом №27, известным как дом-«утюг».

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