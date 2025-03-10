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Продажи Split Fiction за два дня превысили миллион копий — It Takes Two на достижение эт...

Продажи Split Fiction за два дня превысили миллион копий — It Takes Two на достижение эт...

Продажи Split Fiction за два дня превысили миллион копий — It Takes Two на достижение этой вершины понадобился почти месяцРазработчики из шведской Hazelight Studios (It Takes Two, A Way Out) отчитались о первых успехах выпущенного недавно при поддержке издательства Electronic Arts кооперативного приключения Split Fiction.

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