Продажи Split Fiction за два дня превысили миллион копий — It Takes Two на достижение эт...

Продажи Split Fiction за два дня превысили миллион копий — It Takes Two на достижение этой вершины понадобился почти месяцРазработчики из шведской Hazelight Studios (It Takes Two, A Way Out) отчитались о первых успехах выпущенного недавно при поддержке издательства Electronic Arts кооперативного приключения Split Fiction.