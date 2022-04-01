ВСУ отказываются спасать "Азов"* — источник

Генштаб ВСУ выступил против попыток организации попыток деблокады Мариуполя. В украинском командовании в данный момент видят приоритетным направлением подготовку к боевым действиям в Донбасса, сообщает инсайдерский телеграм-канал "Резидент".
Генштаб ВСУ выступил против попыток организации попыток деблокады Мариуполя. В украинском командовании в данный момент видят приоритетным направлением подготовку к боевым действиям в Донбасса, сообщает инсайдерский телеграм-канал "Резидент".
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