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Морозов про Матч звезд: «Новосибирск заждался большого хоккейного праздника. Благодарны губернатору Травникову за интерес и готовность провести мероприятие»

1 февраля 2025 года пройдет Кубок Вызова МХЛ, 8-9 февраля – Матч звезд КХЛ. «Ни для кого не секрет, какие города мы в первую очередь рассматривали как место проведения ближайшей Фонбет Недели Звезд Хоккея.

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