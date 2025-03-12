❗️🔊Любые договоренности по урегулированию украинского кризиса должны проходить на российских, а не американских условиях ,- заявил зампред Совфеда Константин Косачев.
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❗️🔊Любые договоренности по урегулированию украинского кризиса должны проходить на российских, а не американских условиях ,- заявил зампред Совфеда Константин Косачев.