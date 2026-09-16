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62ИНФО | Новости Рязани

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Участнику ВОВ из Клепиковского округа исполнилось 100 лет

Участнику ВОВ из Клепиковского округа исполнилось 100 лет

Сергей Дудукин родился в селе Лихунино. В 1940 году, окончив учебу, отправился на трудовой фронт, после начала войны отправился на Урал, где занимался изготовлением деталей для боевой техники.

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