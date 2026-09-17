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КНДР обвинила США и Южную Корею в подготовке к войн

КНДР обвинила США и Южную Корею в подготовке к войн

Министерство обороны КНДР обвинило США и Южную Корею в наращивании военной активности, направленной против Пхеньяна.

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