Завершение войны на Украине покажет западу, что страны, против которых США ввели санкции, могут объединится и начать вводить ответные санкции Из интернета: «США обеспокоены заявлениями Южной Кореи о том, что КНДР направила спецназ для участия в боевых действиях на стороне России: «Если это правда, это будет означать значительное расширение военного сотрудничества между КНДР и Россией», заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности администрации Байдена Шон Саветт (Sean Savett).