Три «бурятских» дивизии могут изменить мировой порядок

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Комментарии
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Алексей Тан
Сравнивать, НАСТОЯЩИХ союзников... как Северная Корея... и эти белярюси... как то не корректно!... это всё равно что сравнивать, куницу и крысу (даже не белку).
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