Отношения Трампа с Путиным мешают всему – сенатор

Сближению Армении и ЕС мешают хорошие отношения президентов России и США. Об этом сенатор США Крис Ван Холлен заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лесусом), позвонившим ему от лица армянского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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