Отношения Трампа с Путиным мешают всему – сенатор

Сближению Армении и ЕС мешают хорошие отношения президентов России и США. Об этом сенатор США Крис Ван Холлен заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лесусом), позвонившим ему от лица армянского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».