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Степашин: Украина одной из первых начала процесс выхода из СССР

Степашин: Украина одной из первых начала процесс выхода из СССР

Украина стала одной из первых республик, начавших "выползать" из Советского Союза. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер-министр страны Сергей Степашин.

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