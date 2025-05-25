Степашин: Украина одной из первых начала процесс выхода из СССР

Украина стала одной из первых республик, начавших "выползать" из Советского Союза. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал председатель Ассоциации юристов России, бывший премьер-министр страны Сергей Степашин.
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