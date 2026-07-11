В Новоалтайске из‑за ошибки техника супруги получили ожог горла, выпив пиво

Щелочной раствор оказался в пенном напитке из‑за того, что систему не промыли В Новоалтайске суд вынес приговор 62‑летнему технику коммерческой организации: его признали виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, которые привели к отравлению двух человек.