В Новоалтайске из‑за ошибки техника супруги получили ожог горла, выпив пиво

Щелочной раствор оказался в пенном напитке из‑за того, что систему не промыли В Новоалтайске суд вынес приговор 62‑летнему технику коммерческой организации: его признали виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, которые привели к отравлению двух человек.
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