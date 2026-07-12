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Иммобиле считает «Интер» фаворитом Серии А: «Многие меняли тренеров, а у них все налажено. «Милан», «Наполи» и «Ювентус» должны навязать борьбу»

Экс-капитан « Лацио » Чиро Иммобиле считает « Интер » фаворитом Серии А в предстоящем сезоне. – Я видел, как многие [команды] меняли тренеров, и, очевидно, необходимость в корректировках возникает постоянно.

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