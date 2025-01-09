Клуб «Глостер» запретил регбисту Готовцеву носить российский флаг на форме

Клуб «Глостер» запретил Кириллу Готовцеву наносить российский флаг на форму после жалобы болельщика. Решение основано на правилах Международного союза регби, отстранившего российские команды, чтобы избежать возникновения интерпретаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии