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Клуб «Глостер» запретил регбисту Готовцеву носить российский флаг на форме

Клуб «Глостер» запретил регбисту Готовцеву носить российский флаг на форме

Клуб «Глостер» запретил Кириллу Готовцеву наносить российский флаг на форму после жалобы болельщика. Решение основано на правилах Международного союза регби, отстранившего российские команды, чтобы избежать возникновения интерпретаций.

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