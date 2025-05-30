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Губерниев высказался о проблеме с допингом в России

Губерниев высказался о проблеме с допингом в России

Телекомментатор и советник министра спорта Дмитрий Губерниев высказался о проблеме с допингом в России.

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