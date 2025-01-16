Что будет со здоровьем, если 6 лет не есть ничего, кроме мяса

Вегетарианцев в наши дни можно встретить довольно часто. Люди отказываются от пищи животного происхождения по разным причинам: кто-то из религиозных соображений, кто-то не хочет, чтобы страдали братья наши меньшие, некоторые люди считают такой выбор более здоровым, а кто-то просто не любит вкус мяса.