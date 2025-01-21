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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кадиллак» заплатит $450 млн за право выступать в «Формуле-1» (Speedcafe)

Именно на такой сумме, как сообщается, остановились стороны в процессе переговоров между «Кадиллаком» и «Формулой-1».

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