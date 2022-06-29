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В ДНР подтвердили обжалование британцем Пиннером смертного приговора

В ДНР подтвердили обжалование британцем Пиннером смертного приговора

Верховный суд Донецкой Народной Республики сообщил о получении кассационную жалобу адвоката подданного Британии Шона Пиннера, которому был вынесен приговор к высшей мере наказания в связи с ведением боёв на стороне боевиков Вооружённых сил Украины.

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