В России завершились испытания паралёта для Федора Конюхова

Сотрудники Международного центра путешествий Федора Конюхова совместно со инженерами Передовой инженерной школы (ПИШ) «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета успешно завершили испытания доработанного двухместного паралёта, на котором Федор Конюхов вместе с напарником этим летом намерен совершить полет от архипелага Земля Франца-Иосифа до точки географического Северного полюса.