Брак с двоюродным братом, потеря сына и борьба с онкологией: как сложилась судьба известного психолога Юлии Гиппенрейтер

Говорят, хороший психолог должен сам пройти через множества жизненных трудностей, ведь только пережив собственные кризисы и получив бесценный опыт, можно научиться помогать другим фото: USA-TARO/Getty ImagesКлассику детской психологии, автору множества книг по педагогике и воспитанию Юлии Гиппенрейтер, 96 лет.