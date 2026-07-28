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Брак с двоюродным братом, потеря сына и борьба с онкологией: как сложилась судьба известного психолога Юлии Гиппенрейтер

Брак с двоюродным братом, потеря сына и борьба с онкологией: как сложилась судьба известного психолога Юлии Гиппенрейтер

Говорят, хороший психолог должен сам пройти через множества жизненных трудностей, ведь только пережив собственные кризисы и получив бесценный опыт, можно научиться помогать другим фото: USA-TARO/Getty ImagesКлассику детской психологии, автору множества книг по педагогике и воспитанию Юлии Гиппенрейтер, 96 лет.

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