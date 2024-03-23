Сергей Семак: «Трагические события в Москве стали шоком для любого нормального человека. Огромное спасибо сербским фанатам за сопереживание нашему народу в непростое время»

– Сергей Богданович, накануне матча в России произошло трагическое событие. В каком состоянии команда выходила на поле? Насколько ощущалась поддержка сербов? – Трагические события в Москве стали шоком для любого нормального человека.
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