МВД России объявило в розыск журналистов Романа Анина и Екатерину Фомину

МВД России объявило в розыск главного редактора издания «Важные истории» (признано в РФ СМИ-иноагентом) Романа Анина (признан в РФ иноагентом), а также бывшую журналистку «Новой газеты» и сотрудницу телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Екатерину Фомину.