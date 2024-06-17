МВД России объявило в розыск журналистов Романа Анина и Екатерину Фомину

МВД России объявило в розыск главного редактора издания «Важные истории» (признано в РФ СМИ-иноагентом) Романа Анина (признан в РФ иноагентом), а также бывшую журналистку «Новой газеты» и сотрудницу телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Екатерину Фомину.
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