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Татар-информ

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МАКС начал предупреждать пользователей о подозрительных ссылках

МАКС начал предупреждать пользователей о подозрительных ссылках

В мессенджере МАКС начала работать система предупреждения о подозрительных ссылках. При клике по ссылке автоматизированные системы анализируют ее на наличие угроз в режиме реального времени.

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