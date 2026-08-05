Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинский эксперт призвал сосредоточиться на российских космодромах

Украинский эксперт призвал сосредоточиться на российских космодромах

Украинский аналитик Юрий Гончаренко заявил, что Вооруженным силам Украины следует переключить внимание с ударов по гражданским объектам на цели, связанные с запуском российской спутниковой системы «Рассвет».

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