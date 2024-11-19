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Закон, порядок, государство

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В Артеме Приморского края полицейские и общественники проводят антинаркотическую акцию «Чистое поколение-2024»

В рамках социального проекта МВД России «Полиция на страже детства» на территории Артемовского городского округа Приморского края проходит второй этап межведомственной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение - 2024».

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