Мир перевернулся. Политики несут такие гадости, глупости и ругаются как гопники. Такой позор. Таких тварей как эта старая хрычовка, надо переписывать на всеобщее обозрение, чтоб все знали кто они такие.

Сергей Бессонов

"СК России оценит высказывания Немцовой, призвавшей повторить блокаду Ленинграда" Нельзя оставлять такие русофобские высказывания, кого бы то ни было, тем более действующего сенатора соседнего государства, без внимания и соответствующей реакции. Чешская СС (садистка-сенатор) неспроста дешёвыми гебельсовскими приёмами пытается сколотить себе дурнопахнующий политический капитал - именно таких "отмороженных", англосаксы проталкивают на высшие посты государств-членов НАТО. Поэтому необходимо подрубать этим выродкам "крылья" - помочь им досрочно закончить политическую карьеру: СК России - М. Немцову объявить в международный розыск (на основании наших Законов и соответствующих документов международного законодательства).