Следственный комитет Российской Федерации даст правовую оценку высказываниям чешского сенатора Мирославы Немцовой, которая призвала повторить блокаду Ленинграда.
СК России оценит высказывания Немцовой, призвавшей повторить блокаду Ленинграда
Комментарии
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Ирина Трифонова
обыкновенная фашистка
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19 час.
Юна
Мир перевернулся. Политики несут такие гадости, глупости и ругаются как гопники. Такой позор. Таких тварей как эта старая хрычовка, надо переписывать на всеобщее обозрение, чтоб все знали кто они такие.
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18 час.
Сергей Бессонов
"СК России оценит высказывания Немцовой, призвавшей повторить блокаду Ленинграда" Нельзя оставлять такие русофобские высказывания, кого бы то ни было, тем более действующего сенатора соседнего государства, без внимания и соответствующей реакции. Чешская СС (садистка-сенатор) неспроста дешёвыми гебельсовскими приёмами пытается сколотить себе дурнопахнующий политический капитал - именно таких "отмороженных", англосаксы проталкивают на высшие посты государств-членов НАТО. Поэтому необходимо подрубать этим выродкам "крылья" - помочь им досрочно закончить политическую карьеру: СК России - М. Немцову объявить в международный розыск (на основании наших Законов и соответствующих документов международного законодательства).
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18 час.
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